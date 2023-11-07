Традиции, поверья и приметы Дмитриева дня, ежегодно отмечаемого в народе 8 ноября Анна РедькоНародные приметы, поверья и традиции на среду, 8 ноября 2023 года, в праздничном календаре связаны с отмечаемым в эту дату праздником – Дмитриевым днём.