Традиции, поверья и приметы Дмитриева дня, ежегодно отмечаемого в народе 8 ноября Анна РедькоНародные приметы, поверья и традиции на среду, 8 ноября 2023 года, в праздничном календаре связаны с отмечаемым в эту дату праздником – Дмитриевым днём.
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