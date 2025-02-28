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Марочко: ВСУ окапываются возле страусиной фермы на границе ДНР и ЛНР

Марочко: ВСУ окапываются возле страусиной фермы на границе ДНР и ЛНР

В районе страусиной фермы в Ямполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) у границы с Луганской Народной Республикой (ЛНР) украинские вооружённые формирования активно укрепляют позиции и возводят новые фортификационные сооружения.

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