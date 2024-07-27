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Лавров: РФ обеспокоена планами США и Южной Кореи о ядерном планировании

Лавров: РФ обеспокоена планами США и Южной Кореи о ядерном планировании

Москва обеспокоена планами Соединенных Штатов и Южной Кореи о совместном ядерном планировании. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует РИА Новости.

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