Об освобождении Суровикина с должности главкома ВКС сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны.
Решение принято: что станет с генералом «Армагеддон» Суровикиным из Новосибирска
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Просто остальные генералы плохо смотрятся на фоне Суровикина и так как их нельзя поднять до его уровня, значит надо просто опустить Суровикина на их уровень
Ответить
3 час.
МГ
М Г
Суровикина и ещё 3-4 настоящих боевых генералов сожрали, Пригожина просто с самолётом тупо взорвали, а воевать и побеждать кто будут, Шойгу с Герасимовым? - Завистливые, импотентые ничтожества...
Ответить
2 час.
Н
Наталья
Точно
Ответить
26 мин.
Свежие комментарии