Лиза Пескова тревожит Россию: в борьбе с русским духом. Кто победит? Пишет нет во*не.

Владимир Петров

Постсоветская барынька уверена в своём превосходстве. А в целом глупа на всех известных ей языках. Да папаша её вечно "пургу несёт". В лучшем случае - политкорректно пустословит. Зачем о ней писать? В мире много глупых девиц. Шнобель и отношение к русским предполагают еврейскую маман.