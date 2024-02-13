Avia.pro - Новости Лиза Пескова, дочь Дмитрия Пескова, известна тем, что часто публикует в социальных сетях роскошные фотографии и провокационные посты.
Лиза Пескова тревожит Россию: в борьбе с русским духом. Кто победит? Пишет нет во*не.
Комментарии
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Владимир Петров
Постсоветская барынька уверена в своём превосходстве. А в целом глупа на всех известных ей языках. Да папаша её вечно "пургу несёт". В лучшем случае - политкорректно пустословит. Зачем о ней писать? В мире много глупых девиц. Шнобель и отношение к русским предполагают еврейскую маман.
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18 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Не часть ли причины, что на высоких госпостах, по-прежнему, полно лиц с двойным гражданством. Вопреки принятым нормам. ТАК ЕСЛИ ГНАТЬ, ТО ГНАТЬ ВСЕХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУРГОНОСЦА...
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16 час.
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