Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Лиза Пескова тревожит Россию: в борьбе с русским духом. Кто победит? Пишет нет во*не.

Лиза Пескова тревожит Россию: в борьбе с русским духом. Кто победит? Пишет нет во*не.

Avia.pro - Новости Лиза Пескова, дочь Дмитрия Пескова, известна тем, что часто публикует в социальных сетях роскошные фотографии и провокационные посты.

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Комментарии
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Владимир Петров
Постсоветская барынька уверена в своём превосходстве. А в целом глупа на всех известных ей языках. Да папаша её вечно &quot;пургу несёт&quot;. В лучшем случае - политкорректно пустословит. Зачем о ней писать? В мире много глупых девиц. Шнобель и отношение к русским предполагают еврейскую маман.
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ВМ
Владимир Моргунов
Не часть ли причины, что на высоких госпостах, по-прежнему, полно лиц с двойным гражданством. Вопреки принятым нормам. ТАК ЕСЛИ ГНАТЬ, ТО ГНАТЬ ВСЕХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУРГОНОСЦА...
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16 час.

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