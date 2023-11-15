Барнаульцы недовольны столбиками возле опасной остановки на Красноармейском

Горожане просят реорганизовать движение, чтобы обезопасить людей Жители Барнаула в социальных сетях выразили недовольство конусами, которые установили у опасной остановки возле ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском.
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