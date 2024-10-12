Украинцы начали массово сдавать билеты на "Океан Эльзы" после рейда военкомов

Использованы материалы: Скриншоты видео Украины, купившие билеты на выступление рок-группы "Океан Эльзы" в субботу, начали массово перепродавать их после проведенной военкомами облавы на зрителей концерта 11 октября, сообщили в агентстве УНИАН.
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