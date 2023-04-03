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Читатели Die Welt обнулили идеи киевского режима о «деоккупации» Крыма

Читатели Die Welt обнулили идеи киевского режима о «деоккупации» Крыма

wikipedia.org | Moahim./CC BY-SA 4.0 Киевскому режиму остается лишь мечтать о «деоккупации» Крыма, поскольку эти идеи нереализуемы.

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