Needham Spots Autonomous Trucking Inflection Point Arriving Next Year Swedish freight company Einride's announcement last month that it plans to deploy 500 Tesla Semis on US roads, the largest publicly announced commitment to electric Class 8 trucks, suggests a shift toward fleet electrification.
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