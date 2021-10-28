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Сенаторы США предложили внести в оборонный бюджет бойкот Олимпиады в Пекине

Группа американских сенаторов предложила внести поправку в проект оборонного бюджета на предстоящий финансовый год (начался в США с 1 октября), которая предполагает дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, 28 октября сообщает Reuters.

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