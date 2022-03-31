Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Короче как всегда .Идёт делёжка на чёрных , белых, полосатых и в крапинку.По 17 тысяч рубле...
  • Россиянин
    А ведь могли оставить закладки с биооружием. С теми же вирусами. Пока зима, холодно, ничего не происходит. А как толь...Брифинг начальник...
  • alik3456 Джексон
    Переходите на пелёнки и учитесь стирать-бездельники!Дети на вес золот...

В Калужской области сотрудники полиции и общественники провели профилактическую беседу со студентами КГУ им. К.Э. Циолковского

В Калужской области сотрудники полиции и общественники провели профилактическую беседу со студентами КГУ им. К.Э. Циолковского

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области вместе с членом Общественного совета при ведомстве Иваном Головидом, представителями следственного управления УМВД России по Калужской области, управления по работе с личным составом УМВД России по г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх