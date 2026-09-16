В Усть-Рыбнице Орловской области могут догазифицировать 400 домовладений

В деревне Усть-Рыбница Орловского муниципального округа Орловской области завершено строительство газораспределительной инфраструктуры, обеспечивающей техническую возможность подключения к сетевому газу 400 домовладений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым