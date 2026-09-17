Россия: Представители авиации ограничили полеты в аэропортах Внуково (VKO/UUWW) и Домодедово (DME/UUDD) в Москве с раннего утра из-за атак украинских беспилотников.
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