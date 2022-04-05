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Сонники, гороскопы, гадания

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20 бесценных советов врача-психотерапевта Владимира Леви

20 бесценных советов врача-психотерапевта Владимира Леви

Писатель и врач-психотерапевт Владимир Леви был одним из первых, кто работал в области суицидологии (изучения и профилактики самоубийств) участвовал в создании «телефона доверия» и кризисного стационара, а также занимался психологией музыкального восприятия и музыкотерапии.

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