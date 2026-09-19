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Совет по дому

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Вместо привычной селедки под шубой: нежнейший свекольный салат с плавленым сыром и чесноком к любому столу

Вместо привычной селедки под шубой: нежнейший свекольный салат с плавленым сыром и чесноком к любому столу

Давайте приготовим простой свекольный салат, где сладость овоща хорошо сочетается с мягким сыром, яйцами и лёгкой чесночной остротой.

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