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Регионы России

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В акватории Индийского океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

В акватории Индийского океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS) сообщила о регистрации подземных толчков магнитудой 5,7 в акватории Индийского океана.

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