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Царьград

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Новосибирцам назвали запреты на 22 сентября в день Акима и Анны

Новосибирцам назвали запреты на 22 сентября в день Акима и Анны

22 сентября, на день Акима и Анны, в Новосибирске напомнили о народных запретах: в эту дату не рекомендовалось давать в долг, ссориться, начинать важные дела и отправляться в дальнюю дорогу, а нарушение поверий, как считалось, могло привести к финансовым трудностям и другим неприятностям.

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