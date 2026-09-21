Новосибирцам назвали запреты на 22 сентября в день Акима и Анны

22 сентября, на день Акима и Анны, в Новосибирске напомнили о народных запретах: в эту дату не рекомендовалось давать в долг, ссориться, начинать важные дела и отправляться в дальнюю дорогу, а нарушение поверий, как считалось, могло привести к финансовым трудностям и другим неприятностям.