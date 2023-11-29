Удар по монархии: кого именно из родных принц Гарри обвинил в расизме

Омид Скоби пытается уйти от ответственности за публичное обвинение. Принц Гарри был оскорблен словами о его ребенке от Меган LEGION-MEDIAКогда на днях вышла новая книга Омида Скоби «Конец игры», все принялись обсуждать многочисленные обвинения, которые автор выдвинул против членов королевской семьи.
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