«Папа всех бомб»: как взрывается самое мощное неядерное оружие в мире

На вооружении российской армии состоит один из мощнейших видов вооружения – вакуумная бомба, которая по своим поражающим свойствам близка к ядерной, но при этом не создает радиоактивного загрязнения окружающей среды и не подпадает ни под одну международную конвенцию, запрещающую применение оружия массового поражения.