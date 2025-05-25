CNN сообщает о панике у иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

Хотя суд заблокировал запрет администрации Трампа на прием иностранцев в Гарвард, многие студенты обеспокоены, что не смогут продолжать исследования, а их визы аннулируютФото: Sophie Park / Getty Images Иностранные студенты Гарвардского университета испытывают «настоящую панику» из-за решения администрации президента США Дональда Трампа запретить прием студентов из других стран, сообщает CNN.