CNN сообщает о панике у иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

Хотя суд заблокировал запрет администрации Трампа на прием иностранцев в Гарвард, многие студенты обеспокоены, что не смогут продолжать исследования, а их визы аннулируютФото: Sophie Park / Getty Images Иностранные студенты Гарвардского университета испытывают «настоящую панику» из-за решения администрации президента США Дональда Трампа запретить прием студентов из других стран, сообщает CNN.
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