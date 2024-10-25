Общественные волнения: россияне негодуют из-за убийства женщины-таксиста

Власти сообщили о нормализации ситуации в Коркино после трагедии с убийством таксистки. В Челябинской области около 150 человек провели стихийный митинг, требуя справедливости для убитой женщины-водителя такси.
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