Что необычного было в массированной атаке ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 9 марта 2024 года Юлия СоколоваСегодня ночью враг осуществил одну из самых массовых атак беспилотниками на российские города в четырех областях.
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