TMZ: Мадонна не встает с постели дома, ее рвало после выписки из больницы

Накануне родственник певицы утверждал, что состояние исполнительницы было настолько плохим, что семья готовилась к худшемуПевица Мадонна все еще настолько больна, что не может встать с постели в своей квартире в Нью-Йорке, пишет издание TMZ.
Накануне родственник певицы утверждал, что состояние исполнительницы было настолько плохим, что семья готовилась к худшемуПевица Мадонна все еще настолько больна, что не может встать с постели в своей квартире в Нью-Йорке, пишет издание TMZ.
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