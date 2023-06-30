Daily Storm

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TMZ: Мадонна не встает с постели дома, ее рвало после выписки из больницы

TMZ: Мадонна не встает с постели дома, ее рвало после выписки из больницы

Накануне родственник певицы утверждал, что состояние исполнительницы было настолько плохим, что семья готовилась к худшемуПевица Мадонна все еще настолько больна, что не может встать с постели в своей квартире в Нью-Йорке, пишет издание TMZ.

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