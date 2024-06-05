"Новая нормальность". Украинцам посоветовали привыкать к темноте и холоду

Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций, спровоцировав веерные отключения энергии по всей стране и усугубив опасения насчет будущего энергоснабжения украинских городов и потребителей в ЕС.
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