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"Новая нормальность". Украинцам посоветовали привыкать к темноте и холоду

"Новая нормальность". Украинцам посоветовали привыкать к темноте и холоду

Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций, спровоцировав веерные отключения энергии по всей стране и усугубив опасения насчет будущего энергоснабжения украинских городов и потребителей в ЕС.

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