FiNE-NEWS

1 219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Imen
    ВВП сможет сделать этот шаг в ответ на реальный отказ Украины от выполнения минских соглашений при попустительстве За...Будет ли признан ...
  • Даяна
    Не надо нам никакого евровидения -пропагандистов гомиков и прочей нечисти.Иосиф Пригожин пр...
  • Владимир Грачев
    Даже если она и не станет олимпийской чемпионкой, она всему миру показала, как надо бороться в почти безвыходной ситу...ТАСС: Валиева не ...

«Ференцварош» Черчесова вернулся в лидеры чемпионата Венгрии по футболу

«Ференцварош» Черчесова вернулся в лидеры чемпионата Венгрии по футболу

Футбол , 14 фев, 01:17  0  Футболисты венгерского «Ференцвароша» под руководством Черчесова поднялись на первую строчку «Ференцварош», который возглавляет россиянин Станислав Черчесов, обыграл в гостях «Залаэгерсег» и вернулся на первое место в таблице чемпионата Венгрии по футболу Фото: Getty Images/Fotobank Будапештский «Ференцварош», который тренирует бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, вернулся на первую строчку в таблице чемпионата Венгрии по футболу, обыграв на выезде «Залаэгерсег».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх