«Ференцварош» Черчесова вернулся в лидеры чемпионата Венгрии по футболу

Футбол , 14 фев, 01:17 0 Футболисты венгерского «Ференцвароша» под руководством Черчесова поднялись на первую строчку «Ференцварош», который возглавляет россиянин Станислав Черчесов, обыграл в гостях «Залаэгерсег» и вернулся на первое место в таблице чемпионата Венгрии по футболу Фото: Getty Images/Fotobank Будапештский «Ференцварош», который тренирует бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, вернулся на первую строчку в таблице чемпионата Венгрии по футболу, обыграв на выезде «Залаэгерсег».