Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ: военные для освобождения Троицкого преодолели малыми группами около 15 км

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Освобождению Троицкого в ДНР предшествовало преодоление штурмовиками ВС РФ открытого участка местности общей протяженностью около 15 км, а в сам населенный пункт военные заходили с флангов малыми группами.

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