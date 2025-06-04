МО РФ: военные для освобождения Троицкого преодолели малыми группами около 15 км

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Освобождению Троицкого в ДНР предшествовало преодоление штурмовиками ВС РФ открытого участка местности общей протяженностью около 15 км, а в сам населенный пункт военные заходили с флангов малыми группами.
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