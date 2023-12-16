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Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 40 секунд, у Фойгт – лучшее время пасьюта

Кубок мира по биатлону-2023/24 3-й этап Ленцерхайде, Швейцария Женщины Гонка преследования Лыжный ход 1.

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