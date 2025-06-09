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Царьград

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Иркутск: Таможня задержала курьера с 282 лабубу, грозит штраф и конфискация

Иркутск: Таможня задержала курьера с 282 лабубу, грозит штраф и конфискация

В Иркутске сотрудники таможенной службы задержали русского с 46-килограммовой коробкой брелоков лабубу из Китая.

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