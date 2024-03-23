Фатима Тамаева о создании первого в России специализированного маммологического центра Фатима Тамаева, основательница сети клиник L7, начинала свой путь в руководстве с заведующей диагностическим отделением в Республиканском онкодиспансере г.
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