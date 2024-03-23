Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Фатима Тамаева о создании первого в России специализированного маммологического центра 

Фатима Тамаева о создании первого в России специализированного маммологического центра 

Фатима Тамаева о создании первого в России специализированного маммологического центра  Фатима Тамаева, основательница сети клиник L7, начинала свой путь в руководстве с заведующей диагностическим отделением в Республиканском  онкодиспансере г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх