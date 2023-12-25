Родительское собрание по теме: ´ Интернет и социальные сети. Правила безопасного поведения´ состоялось 23 декабря 2023 года в ГУО ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ с участием начальника штаба ОВД Бобруйского райисполкома В.
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