Наступающую зиму-2025 укрорейх не переживет! 3-4 месяца темноты, холода, отсутствия связи, воды и канализации - срать во дворе - сядут чубатые имбецилы рядком по-соседски во дворе и будут гадить, засрут все города (Киев в первую очередь) за несколько недель все превратится в помойку и сортир! Украина больше не может покупать электроэнергию в Европе https://cont.
Последняя зима укрорейха
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛЕГЫЧ
Прежде чем засрать двор, оне засрут свободные комнаты в квартире, а особливо в ванну, присел на краюшек и вперёд творить горку.😂
Ответить
1 д.
Свежие комментарии