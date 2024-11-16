Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Лет по 10 деть им и пусть сидят от звонка до звонка. Без права на УДО "за хорошее поведение"... Трудно представить эт...ВЫПЛАТЫ ДЛЯ НЕСУЩ...
  • Сергей Вотинцев
    Переписать участников и на ковер. При повторном случае, разговаривать по другому с огромными штрафами, лишениями и т....Оренбург. Азербай...
  • лина любимцева
    СЕБЯ нужно спасать!! А Европа пусть сама спасается...Иван Охлобыстин: ...

Последняя зима укрорейха

Последняя зима укрорейха

Наступающую зиму-2025 укрорейх не переживет! 3-4 месяца темноты, холода, отсутствия связи, воды и канализации - срать во дворе  - сядут чубатые имбецилы рядком по-соседски во дворе и будут гадить, засрут все города (Киев в первую очередь) за несколько недель все превратится в помойку и сортир! Украина больше не может покупать электроэнергию в Европе https://cont.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛЕГЫЧ
Прежде чем засрать двор, оне засрут свободные комнаты в квартире, а особливо в ванну, присел на краюшек и вперёд творить горку.😂
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх