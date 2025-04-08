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    Рептилоиды крестов боятся.  )))Крестопопирательство

Крестопопирательство

Крестопопирательство

Правоохранители проверят учебное пособие по Конституции РФ    Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова обратилась в МВД и в Прокуратуру с просьбой провести проверку по поводу учебного пособия для школьников по Конституции РФ, на обложке которого с куполов храма Василия Блаженного стерли православные кресты.

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Комментарии
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Иван Щукин
Да этого  Кравцова, судя по комментариям здесь ранее, народ давно просит чтоб его выгнали с поста который он занимает, но, по видимому есть у него &quot;лохматая рука&quot; которая не позволяет это сделать и, кстати, Мишустин, когда он носил списки министров на подпись Путину этот Кравцов был уже им внесён в новый состав министров!   Вот так и живём, народ и министры отдельно друг от друга и соответственно, и уровень жизни резко отличается!
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8 час.
Alex Nемо
Автору не стоит делать ссылки на запад. Здесь за такие фокусы немедленно последует тюремное заключение с немалым денежным штрафом, а то и закрытием организации виновной в провокации. Католический костёл изображённый без креста в любом новостном печатном или интернет применении - это не просто скандал, это катастрофа для данного канала или издания! Я живу здесь более 30 лет, но даже в самые идиотские времена толерантности, никто не пытался заблюрить кресты или прятать священные символы!
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7 час.
Константин Беляев
Рептилоиды крестов боятся.  )))
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2 час.
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