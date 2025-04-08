Крестопопирательство

Иван Щукин

Да этого Кравцова, судя по комментариям здесь ранее, народ давно просит чтоб его выгнали с поста который он занимает, но, по видимому есть у него "лохматая рука" которая не позволяет это сделать и, кстати, Мишустин, когда он носил списки министров на подпись Путину этот Кравцов был уже им внесён в новый состав министров! Вот так и живём, народ и министры отдельно друг от друга и соответственно, и уровень жизни резко отличается!