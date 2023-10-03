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Житель Камчатки лишился гражданства РФ за призывы убивать русских

Житель Камчатки лишился гражданства РФ за призывы убивать русских

От гражданства Украины мужчина отказался в 2014 году.фото: nac.gov.ru--> Бывший гражданин Украины, живущий на Камчатке, лишён российского паспорта за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба ФСБ.

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