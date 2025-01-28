Мир должен признать потери Ирана в борьбе с терроризмом — иранский посол

Все горести и лишения, которые перенес иранский народ за десятилетия борьбы с терроризмом, призвал признать международное сообщество посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир-Саид Иравани, 28 января сообщает IRNA.
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