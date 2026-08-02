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Контрафронт

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Пакистан: в обновленных сообщениях упоминается, что по меньшей мере четыре человека, включая...

Пакистан: в обновленных сообщениях упоминается, что по меньшей мере четыре человека, включая полицейского, были убиты и еще 18 ранены, когда террорист-смертник привел в действие взрывчатку возле полицейского участка Кабал в Кабале, округ Сват, Хайбер-Пахтунхва, ранее в тот же день на фоне демонстрации в близлежащем районе Кабал-Чок.

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