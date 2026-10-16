Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал увеличить запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС до зимы. По его данным, поставки топлива отсутствуют с марта 2026 года, что грозит обострением ситуации в холодный период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава отдела Росп...
- ЮГ "Неудобные" темы ...
- ЮГ Глава отдела Росп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым