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Культуромания

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Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук: Гергиев может выступить в Карнеги-холле

Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук: Гергиев может выступить в Карнеги-холле

Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что в настоящий момент обсуждается возможность проведения концерта Молодежного оркестра под управлением дирижера и главы Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева, сообщают РИА Новости.

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