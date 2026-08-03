Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук: Гергиев может выступить в Карнеги-холле

Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что в настоящий момент обсуждается возможность проведения концерта Молодежного оркестра под управлением дирижера и главы Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева, сообщают РИА Новости.