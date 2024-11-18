Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед «черной пятницей»

Мошенники начали предлагать россиянам поучаствовать в розыгрыше перед «черной пятницей». На почту гражданам начали приходить сообщения, отправленные от имени маркетплейсов, с информацией о крупном розыгрыше, за участие в котором можно получить миллион рублей, гаджеты, технику или товары для дома.
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