Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед «черной пятницей»

Мошенники начали предлагать россиянам поучаствовать в розыгрыше перед «черной пятницей». На почту гражданам начали приходить сообщения, отправленные от имени маркетплейсов, с информацией о крупном розыгрыше, за участие в котором можно получить миллион рублей, гаджеты, технику или товары для дома.