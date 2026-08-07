Украина, потеряв Черное море, ищет пути вывоза пшеницы по суше

В условиях фактической блокады черноморских портов (Одесса, Черноморск, Южный), через которые традиционно проходило до 90% экспорта украинских зерновых и масличных культур, Киев активизировал поиски сухопутных альтернатив.
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