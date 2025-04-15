Из Белоруссии может начаться нашествие пакистанских мигрантов на Россию

Политнавигатор Белоруссия готова принять 150 тысяч трудовых мигрантов из Пакистана. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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