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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Из Белоруссии может начаться нашествие пакистанских мигрантов на Россию

Из Белоруссии может начаться нашествие пакистанских мигрантов на Россию

Политнавигатор Белоруссия готова принять 150 тысяч трудовых мигрантов из Пакистана. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Александр Попов
Фуфло какое то.
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8 час.
Владимир Соловьев
ЗАПАД ЛУКАШЕНКО ПОДКУПИЛ?
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6 час.
Сергей Долгих
Трёп
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6 час.
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