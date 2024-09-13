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В квартире главы РДК Капустина в Москве обнаружили и изъяли два вида оружия

В квартире главы РДК Капустина в Москве обнаружили и изъяли два вида оружия

У главы «Русского добровольческого корпуса»* (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Дениса Капустина** (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) изъяли два вида оружия, которое обнаружили в его квартире в Москве.

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