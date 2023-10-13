Как такое вообще возможно? В Бобруйске женщина незаметно брала у коллеги телефон и переводила деньги с ее счета на свой - так...

Как такое вообще возможно? В Бобруйске женщина незаметно брала у коллеги телефон и переводила деньги с ее счета на свой - таким образом получилось украсть более 3,6 тысяч рублейВ милицию обратилась 49-летняя бобруйчанка, которая рассказала, что у нее за август с карт-счета пропала крупная сумма денег.