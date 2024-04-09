Повреждения Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут привести к катастрофе, члены и руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны осудить Киев за террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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