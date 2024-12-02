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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» вырвали победу у «Юты». Леброн добрался до отметки в 15 тысяч точных бросков с игры и стал автором решающего попадания

Лидер «озерников» Леброн Джеймс во второй четверти добрался до отметки в 15 тысяч точных бросков с игры за карьеру.

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