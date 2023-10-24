Караганду украсили ко Дню Республики

Флаги и баннеры, фотозоны и праздничные автобусы – Караганду преображают ко Дню Республики. К массовому челленджу «Менің елім – Менің туым!» может присоединиться любой желающий, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии