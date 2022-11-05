В МО РФ рассказали о сорванных планах украинских боевиков форсировать реку

Сергей Корсунов - старший прапорщик, начальник аппаратной взвода связи Старший прапорщик Сергей Корсунов в ходе специальной военной операции обеспечивал бесперебойную связь в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.
Сергей Корсунов - старший прапорщик, начальник аппаратной взвода связи Старший прапорщик Сергей Корсунов в ходе специальной военной операции обеспечивал бесперебойную связь в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.
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