Советники Зеленского назвали условие прекращения боевых действий с Россией. В чем оно заключается?

На Украине озвучили условие, при котором Киев будет согласен на прекращение огня с Россией. Как указали пожелавшие остаться анонимными советники президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады, стране нужны гарантии и создание условий невозможности вторжения с российской стороны, пишет Associated Press (AP).