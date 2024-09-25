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Советники Зеленского назвали условие прекращения боевых действий с Россией. В чем оно заключается?

Советники Зеленского назвали условие прекращения боевых действий с Россией. В чем оно заключается?

На Украине озвучили условие, при котором Киев будет согласен на прекращение огня с Россией. Как указали пожелавшие остаться анонимными советники президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады, стране нужны гарантии и создание условий невозможности вторжения с российской стороны, пишет Associated Press (AP).

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