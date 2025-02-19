В РФ могут ввести новый порядок оплаты счетов за электричество

Минэнерго планирует ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Законопроект предполагает, что новые потребители с подключенной мощностью сети не менее 670 кВт будут платить за электроэнергию не из фактического потребления, а исходя из максимально заявленной мощности.