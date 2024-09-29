В ходе ЭЭГ-тестирования был обнаружен потенциальный биомаркер, который может указывать на наличие суицидальных мыслей

Понимание нейробиологических механизмов, лежащих в основе суицидальных мыслей, и выявление биомаркеров могут помочь медицинским специалистам выявлять лиц, находящихся в группе риска, а исследователям — разрабатывать эффективные меры вмешательства.
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