Medical Insider

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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

В ходе ЭЭГ-тестирования был обнаружен потенциальный биомаркер, который может указывать на наличие суицидальных мыслей

Понимание нейробиологических механизмов, лежащих в основе суицидальных мыслей, и выявление биомаркеров могут помочь медицинским специалистам выявлять лиц, находящихся в группе риска, а исследователям — разрабатывать эффективные меры вмешательства.

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