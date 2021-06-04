В Беларуси придумали способ остановить рост цен в России

Страны Евразийского союза планируют создать общий фонд продовольствия для сдерживания цен Для борьбы с ростом цен на продукты Россия вместе со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планирует создать общие продовольственные фонды.
Страны Евразийского союза планируют создать общий фонд продовольствия для сдерживания цен Для борьбы с ростом цен на продукты Россия вместе со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планирует создать общие продовольственные фонды.
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